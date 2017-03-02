اعتقال روسي حاول تهريب متفجرات إلى طائرة تركية بمصر

قبضت الأمن المصري على روسي، وبحوزته متفجرات في مطار برج العرب بالإسكندرية، عندما كان يحاول تهريب عبوة ناسفة في أمتعته، وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الخميس.

وحسب الوكالة حاول المسافر الروسي الصعود على متن طائرة التابعة للخطوط الجوية التركية، كانت تستعد للطيران نحو اسطنبول.

ويأتي ذلك بعد اتهام مصر بالتقصير الأمني في مطار برج العرب، بعد اختطاف طائرة إيرباص في رحلة داخلية من الإسكندرية إلى القاهرة، وتحويل وجهتها إلى مطار لارنكا القبرصي.

ولم تذكر الوكالة الروسية تفاصيل أخرى عن مواطنها المعتقل في مصر.