 اعتقال روسي حاول تهريب متفجرات إلى طائرة تركية بمصر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 3 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 مارس 2017 ميلاديا

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اعتقال روسي حاول تهريب متفجرات إلى طائرة تركية بمصر

اعتقال روسي حاول تهريب متفجرات إلى طائرة تركية بمصر
المناطق - وكالات

قبضت الأمن المصري على روسي، وبحوزته متفجرات في مطار برج العرب بالإسكندرية، عندما كان يحاول تهريب عبوة ناسفة في أمتعته، وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الخميس.

وحسب الوكالة حاول المسافر الروسي الصعود على متن طائرة التابعة للخطوط الجوية التركية، كانت تستعد للطيران نحو اسطنبول.

ويأتي ذلك بعد اتهام مصر بالتقصير الأمني في مطار برج العرب، بعد اختطاف طائرة إيرباص في رحلة داخلية من الإسكندرية إلى القاهرة، وتحويل وجهتها إلى مطار لارنكا القبرصي.

ولم تذكر الوكالة الروسية تفاصيل أخرى عن مواطنها المعتقل في مصر.

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