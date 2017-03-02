 معالي السديس يتسلم التقرير المالي السنوي لوكالة المسجد النبوي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 3 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 مارس 2017 ميلاديا

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معالي السديس يتسلم التقرير المالي السنوي لوكالة المسجد النبوي

معالي السديس يتسلم التقرير المالي السنوي لوكالة المسجد النبوي
المناطق - المدينة المنورة

تسلم معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التقرير المالي السنوي للوكالة من قبل فضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور علي بن سليمان العبيد والمعّد من قبل فريق العمل بإدارة التطوير والتخطيط .

وذكر فضيلة الدكتور العبيد أن هذا التقرير يأتي في سياق الإنجازات والطموحات التي تحققت خلال هذا العام بالوكالة ، واعداً ببذل مزيداً من الطموحات التي تسعى إلى تحقيقها الوكالة لتوفير أقصى وسائل الإمكانيات والخدمات في المسجد النبوي الشريف .

من جانبه قدم معالي الرئيس العام شكره إلى فضيلة الدكتور العبيد  و لجميع العاملين بالوكالة على ما يقومون به من جهود في خدمة مسجد رسول الله صلى وتقديم الدعم اللامحدود للعاملين في خدمة المسجد النبوي الشريف من منسوبي الوكالة .

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