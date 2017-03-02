 بمشاركة “60” موظفة..تأهيل الإناث بالملز ينظم محاضرة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 3 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 مارس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الأمير سعود بن نايف يستقبل رئيس بلدية حفر الباطن .. قدم له التهنئته بمناسبة تعيينه أمينا لمنطقة تبوك “تطبيق الكتروني” و “باركود” يضبطان أسعار معرض الرياض للكتاب ويقيسان اتجاهات القراءة القوات البرية تعلن فتح باب القبول والتسجيل بسلاح المدفعية على وظائف برتبة جندي – جندي أول وزير الثقافة والإعلام يلتقي في جاكرتا الوفد الإعلامي المرافق لخادم الحرمين الشريفين وزير الثقافة والإعلام يلتقي المبعوث الخاص للرئيس الإندونيسي للشرق الأوسط دار الرعاية الاجتماعية بالرياض تنفذ باقة من البرامج والأنشطة والمحاضرات لـ”73″مسناً بمشاركة “60” موظفة..تأهيل الإناث بالملز ينظم محاضرة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني حكم نهائي ببراءة مبارك من قضية قتل المتظاهرين معالي السديس يتسلم التقرير المالي السنوي لوكالة المسجد النبوي اعتقال روسي حاول تهريب متفجرات إلى طائرة تركية بمصر مصرع قيادي من القاعدة في غارة أمريكية جديدة باليمن أمانة حائل سخرت فرق ميدانية لمعالجة مياه الأمطار

بمشاركة “60” موظفة..تأهيل الإناث بالملز ينظم محاضرة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني

بمشاركة “60” موظفة..تأهيل الإناث بالملز ينظم محاضرة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني
المناطق - الرياض

نظّم مركز التأهيل الشامل للإناث بالملز وبالتعاون مع مكتب الإشراف الاجتماعي النسائي التابعين لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض محاضرة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار :  ” يداً بيد للوقاية من المخاطر “بحضور 60 موظفة من موظفات الأمن والسلامة والصيانة والتشغيل من كافة فروع الإيواء النسائية التابعة للوزارة.

القى المحاضرة المقدم بندر ربيعان مدير مركز السلامة الميداني بالملز حيث بدأ ورقته بنبذة موجزة عن الهدف من الإحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني ثم تحدث عن دور الدفاع المدني وخدماته المتعددة التي يقدمها للمجتمع ومنها الإنذار والإغاثة والإسناد والتحقيق ، شارحاً مفهوم الحماية المدنية وما تشتمل عليه من عمليات الإخلاء وقت الكوارث ثم الإيواء وإعادة الاوضاع الى طبيعتها كما استعرض خلال ذلك بعض انواع الحوادث المنزلية التي قد تحدث مع توضيح اشتراطات السلامة المطلوب توافرها داخل المنازل إضافةً الى شرح  طريقة استخدام  طفايات الحريق اليدوية بمختلف أنواعها والتطبيق العملي للإسعافات الأولية المطلوبة في حالات الاغماء والغرق والنزيف والحروق .

وفي ختام المحاضرة كرمت مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض للإشراف النسائي : هيلة المكيرش ومديرة مركز التأهيل الشامل بالملز: هند الحارثي المقدم بندر ربيعان بدرعٍ تذكاري نظير جهوده المبذولة في تقديم ونجاح هذه المحاضرة متمنين استمرار هذا التعاون بين الجهتين في الأيام القادمة .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>