بمشاركة “60” موظفة..تأهيل الإناث بالملز ينظم محاضرة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني

نظّم مركز التأهيل الشامل للإناث بالملز وبالتعاون مع مكتب الإشراف الاجتماعي النسائي التابعين لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض محاضرة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار : ” يداً بيد للوقاية من المخاطر “بحضور 60 موظفة من موظفات الأمن والسلامة والصيانة والتشغيل من كافة فروع الإيواء النسائية التابعة للوزارة.

القى المحاضرة المقدم بندر ربيعان مدير مركز السلامة الميداني بالملز حيث بدأ ورقته بنبذة موجزة عن الهدف من الإحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني ثم تحدث عن دور الدفاع المدني وخدماته المتعددة التي يقدمها للمجتمع ومنها الإنذار والإغاثة والإسناد والتحقيق ، شارحاً مفهوم الحماية المدنية وما تشتمل عليه من عمليات الإخلاء وقت الكوارث ثم الإيواء وإعادة الاوضاع الى طبيعتها كما استعرض خلال ذلك بعض انواع الحوادث المنزلية التي قد تحدث مع توضيح اشتراطات السلامة المطلوب توافرها داخل المنازل إضافةً الى شرح طريقة استخدام طفايات الحريق اليدوية بمختلف أنواعها والتطبيق العملي للإسعافات الأولية المطلوبة في حالات الاغماء والغرق والنزيف والحروق .

وفي ختام المحاضرة كرمت مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض للإشراف النسائي : هيلة المكيرش ومديرة مركز التأهيل الشامل بالملز: هند الحارثي المقدم بندر ربيعان بدرعٍ تذكاري نظير جهوده المبذولة في تقديم ونجاح هذه المحاضرة متمنين استمرار هذا التعاون بين الجهتين في الأيام القادمة .