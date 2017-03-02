دار الرعاية الاجتماعية بالرياض تنفذ باقة من البرامج والأنشطة والمحاضرات لـ”73″مسناً

نفذت دار الرعاية الاجتماعية للمسنين التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض باقة من الفعاليات والبرامج خلال الاسابيع الماضيه ، موجهة لنزلائها من فئة كبار السن ، تجاوز عددها اكثر من 15 فعالية تنوعت مابين محاضرات تعليميه وتثقيفية وزيارات ميدانية واستقبالات استفاد منها مايزيد عن 73 مسناً .

اذ نظمت الدار وفي اطار اهتمامها بالجانب التعليمي والثقيفي لمنسوبيها ونزلائها المدركين محاضرة عن ” الضغوط النفسية ” للإخصائي النفسي ناصر الشهري ، ومحاضره اخرى لاخصائي التغذيه ماجد اليحيى بعنوان ” التغذيه الصحيه للمسنين “كما نظمت ثلاثة برامج ترفيهية للنزلاء في 3 أيام متفرقه بالتعاون مع فريقي بصمات ملونه التطوعي وفريق 2030 التطوعي اشتملت على العاب شعبية ومسابقات خفيفة تحت شعار ” نحن ابناؤكم ” .

كما نظمت بالتنسيق مع القسمين الاجتماعي والطبي برنامجاً يومياً بـاسم ” المشراق ” في الخيمة الشتويه المجهزة حديثا في حديقة الدار حيث يقضي المسنون فيها وقتا للسمر وتبادل الاحاديث وتناول المشروبات الساخنه .وتضمنت البرامج ايضاً اصطحاب النزلاء المدركين في رحلات اليوم الكامل للمنتزهات البرية القريبة من العاصمة ، الى جانب زيارات متفرقة لمعالم الرياض ،فيما حرصت ادارة الدار على دعوة كافة موظفيهافي مختلف الاقسام للمشاركة مع النزلاء في جلسة أسرية شتوية تخللها حفلة شواء .

إضافةً الى الزيارات المستمرة للوفود من طلاب ومعلمي بعض المدارس والتي يتم خلالها تقديم الوجبات الشعبية من إعداد الاسر المنتجة وتقديم الهدايا للمسنين ،كما مكنت الدار عدداً من المسنين المدركين من حضور مباراة رسمية محليه ومباراة آسيوية لفريق نادي الهلال في اطار التعاون بينها وبين ادارة المسؤولية الاجتماعيه بالنادي.

وختمت الفعاليات باستقبال وفد من جامعة الملك سعود شاركوا مع النزلاء في برنامج ترفيهي مختصر ووجبة الافطار ، ثم اصطحاب المسنين في زيارة لساحة البجيري التاريخيه في الدرعية