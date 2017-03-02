 وزير الثقافة والإعلام يلتقي المبعوث الخاص للرئيس الإندونيسي للشرق الأوسط | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 3 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 مارس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الأمير سعود بن نايف يستقبل رئيس بلدية حفر الباطن .. قدم له التهنئته بمناسبة تعيينه أمينا لمنطقة تبوك “تطبيق الكتروني” و “باركود” يضبطان أسعار معرض الرياض للكتاب ويقيسان اتجاهات القراءة القوات البرية تعلن فتح باب القبول والتسجيل بسلاح المدفعية على وظائف برتبة جندي – جندي أول وزير الثقافة والإعلام يلتقي في جاكرتا الوفد الإعلامي المرافق لخادم الحرمين الشريفين وزير الثقافة والإعلام يلتقي المبعوث الخاص للرئيس الإندونيسي للشرق الأوسط دار الرعاية الاجتماعية بالرياض تنفذ باقة من البرامج والأنشطة والمحاضرات لـ”73″مسناً بمشاركة “60” موظفة..تأهيل الإناث بالملز ينظم محاضرة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني حكم نهائي ببراءة مبارك من قضية قتل المتظاهرين معالي السديس يتسلم التقرير المالي السنوي لوكالة المسجد النبوي اعتقال روسي حاول تهريب متفجرات إلى طائرة تركية بمصر مصرع قيادي من القاعدة في غارة أمريكية جديدة باليمن أمانة حائل سخرت فرق ميدانية لمعالجة مياه الأمطار

وزير الثقافة والإعلام يلتقي المبعوث الخاص للرئيس الإندونيسي للشرق الأوسط

وزير الثقافة والإعلام يلتقي المبعوث الخاص للرئيس الإندونيسي للشرق الأوسط
الدكتور الطريفي
واس - جاكرتا

التقى معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في جاكرتا اليوم، معالي المبعوث الخاص للرئيس الإندونيسي للشرق الأوسط الدكتور علوي شهاب، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – إلى إندونيسيا.
وأشاد الدكتور علوي شهاب بوسطية الدين الإسلامي الذي ترعاه المملكة العربية السعودية، مؤكداً الحب الكبير والاحترام الذي يحمله الشعب الإندونيسي لبلاد الحرمين الشريفين وللقيادة في المملكة.
وأكد معالي وزير الثقافة والإعلام أهمية دور إندونيسيا في دول العالم الإسلامي، مشيراً إلى أن حفاوة الاستقبال التي حظي بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في زيارته التاريخية لإندونيسيا تترجم الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين، وتؤكد المصير المشترك للدول الإسلامية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>