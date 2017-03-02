وزير الثقافة والإعلام يلتقي المبعوث الخاص للرئيس الإندونيسي للشرق الأوسط

التقى معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في جاكرتا اليوم، معالي المبعوث الخاص للرئيس الإندونيسي للشرق الأوسط الدكتور علوي شهاب، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – إلى إندونيسيا.

وأشاد الدكتور علوي شهاب بوسطية الدين الإسلامي الذي ترعاه المملكة العربية السعودية، مؤكداً الحب الكبير والاحترام الذي يحمله الشعب الإندونيسي لبلاد الحرمين الشريفين وللقيادة في المملكة.

وأكد معالي وزير الثقافة والإعلام أهمية دور إندونيسيا في دول العالم الإسلامي، مشيراً إلى أن حفاوة الاستقبال التي حظي بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في زيارته التاريخية لإندونيسيا تترجم الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين، وتؤكد المصير المشترك للدول الإسلامية.