 وزير الثقافة والإعلام يلتقي في جاكرتا الوفد الإعلامي المرافق لخادم الحرمين الشريفين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 3 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 مارس 2017 ميلاديا

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وزير الثقافة والإعلام يلتقي في جاكرتا الوفد الإعلامي المرافق لخادم الحرمين الشريفين

وزير الثقافة والإعلام يلتقي في جاكرتا الوفد الإعلامي المرافق لخادم الحرمين الشريفين
واس - جاكرتا

التقى معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، مساء اليوم، الوفد الإعلامي المرافق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – خلال زياراته الرسمية لكل من ( ماليزيا ، والجمهورية الإندونيسية ، وسلطنة بروناي دار السلام ، واليابان ، وجمهورية الصين الشعبية ، وجمهورية المالديف ) ، وذلك بفندق الرتز كارلتون بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا.
وثمن معاليه خلال اللقاء الدور الكبير للوفد الإعلامي الذي يضم رؤساء تحرير الصحف والكتاب والمثقفين ، وما يقومون به من تغطيات إخبارية وتقارير صحفية خلال جولة الملك المفدى لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، مؤكدًا ضرورة أن تمثل التغطية حجم الزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -.
كما أطلع وزير الثقافة والإعلام الوفد على برنامج خادم الحرمين الشريفين خلال الجولة.
وفي ختام اللقاء استمع الدكتور الطريفي إلى أسئلة واستفسارات أعضاء الوفد ورؤساء التحرير والصحفيين، والكتاب والمثقفين.

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