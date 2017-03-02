وزير الثقافة والإعلام يلتقي في جاكرتا الوفد الإعلامي المرافق لخادم الحرمين الشريفين

التقى معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، مساء اليوم، الوفد الإعلامي المرافق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – خلال زياراته الرسمية لكل من ( ماليزيا ، والجمهورية الإندونيسية ، وسلطنة بروناي دار السلام ، واليابان ، وجمهورية الصين الشعبية ، وجمهورية المالديف ) ، وذلك بفندق الرتز كارلتون بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وثمن معاليه خلال اللقاء الدور الكبير للوفد الإعلامي الذي يضم رؤساء تحرير الصحف والكتاب والمثقفين ، وما يقومون به من تغطيات إخبارية وتقارير صحفية خلال جولة الملك المفدى لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، مؤكدًا ضرورة أن تمثل التغطية حجم الزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -.

كما أطلع وزير الثقافة والإعلام الوفد على برنامج خادم الحرمين الشريفين خلال الجولة.

وفي ختام اللقاء استمع الدكتور الطريفي إلى أسئلة واستفسارات أعضاء الوفد ورؤساء التحرير والصحفيين، والكتاب والمثقفين.