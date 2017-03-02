 القوات البرية تعلن فتح باب القبول والتسجيل بسلاح المدفعية على وظائف برتبة جندي – جندي أول | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 3 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 مارس 2017 ميلاديا

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القوات البرية تعلن فتح باب القبول والتسجيل بسلاح المدفعية على وظائف برتبة جندي – جندي أول

القوات البرية تعلن فتح باب القبول والتسجيل بسلاح المدفعية على وظائف برتبة جندي – جندي أول
واس - الرياض

أعلنت قيادة القوات البرية الملكية السعودية – اللجنة المركزية لقبول طلبة القوات البرية- عن فتح باب القبول والتسجيل بسلاح المدفعية على وظائف برتبة / جندي – جندي أول / .
ويتم القبول لحملة شهادات الثانوي العامة بجميع أقسامها والثانوية الصناعية والتجارية الكفاءة المتوسطة اعتبارا من 6 / 6 / 1438 إلى 24/ 6 / 1438 عن طريق الموقع الإلكتروني http; lfca. rslf.gov. sa , وذلك حسب الشروط المذكورة في الموقع .

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