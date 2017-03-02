 الأمير سعود بن نايف يستقبل رئيس بلدية حفر الباطن .. قدم له التهنئته بمناسبة تعيينه أمينا لمنطقة تبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 3 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 مارس 2017 ميلاديا

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الأمير سعود بن نايف يستقبل رئيس بلدية حفر الباطن .. قدم له التهنئته بمناسبة تعيينه أمينا لمنطقة تبوك

الأمير سعود بن نايف يستقبل رئيس بلدية حفر الباطن .. قدم له التهنئته بمناسبة تعيينه أمينا لمنطقة تبوك
المناطق - تبوك
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه صباح اليوم المهندس نايف بن سعيدان أمين منطقة تبوك بمناسبة انتهاء عمله رئيساً لبلدية حفر الباطن.
وشكر سمو الأمير المهندس بن سعيدان على جهوده على تطوير العمل البلدي في محافظة حفر الباطن والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة، متمنياً له النجاح في المهمة القادمة وأن يوفق لتحقيق المأمول منه .
من جانبه قدم المهندس نايف بن سعيدان شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على حفاوة الاستقبال والدعم الذي كان يلقاه في بلدية حفر الباطن مما ساهم في رفع مستوى الخدمات في المنطقة ، كما ثمن الكلمات التوجيهية المحفزة التي استمع لها من سمو الأمير ، داعياً الله أن يوفقه لتحمل المسؤولية التي أنيطت به في خدمة أهالي منطقة تبوك .

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