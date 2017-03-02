 القوات البرية تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل في معهد الطيران بالقوات البرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 3 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 مارس 2017 ميلاديا

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القوات البرية تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل في معهد الطيران بالقوات البرية

القوات البرية تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل في معهد الطيران بالقوات البرية
واس - الرياض

أعلنت القوات البرية عن فتح باب القبول والتسجيل في معهد طيران القوات البرية، والتقديم عن طريق الرابط lfca.rslf.gov.sa ، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد 20 / 6/ 1438 حتى الساعة 10 صباحا من يوم الأحد 5 / 7/ 1438، حسب الشروط التالية : ( خريجو الثانوية العامة بقسميها بتقدير جيدا جدا بمعدل 80 في المئة فأعلى ، حصول الطالب على 70 في المائة فأعلى في مادة اللغة الانجليزية بشهادة الثانوية العامة، أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمته للدولة في الخارج، أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق له أن طرد من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية لأي سبب كان، أن لا يقل عمر المتقدم عن 17 سنة ولا يزيد عن 24 سنة عند تقديم طلب الالتحاق بالخدمة العسكرية، أن لا يكون قد أمضى 3 سنوات على حصوله على المؤهل العلمي، أن يجتاز الكشف الطبي، أن يجتاز إجراءات القبول / مقابلة شخصية – كشف الطبي المبدئي – اختبار اللياقة البدنية – اجتياز اختبار اللغة الانجليزية، أن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية، أن يكون غير متزوج، وأن لا يقل طول المتقدم عن 160 سم كحد أدنى وأن يكون الوزن ملائم للطول ) .
وحدد الإعلان المميزات أثناء الدورة بـ ” الحصول على دورة الفرد الأساسي بمعهد طيران القوات البرية بالقصيم، إلحاق الطالب بدورة اللغة الانجليزية ودورة فنية بمعهد طيران القوات البرية بالقصيم” ، أما المميزات بعد التخرج أنه ” يتعين الطالب على رتبة عريف فني طائرات عمودية، العمل في وحدات طيران القوات البرية المنتشرة في معظم مناطق المملكة كفني طائرات عامودية، الحصول على دورات فنية تخصصية داخلية وخارجية “.

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