 21 قسطرة قلبية بمركز الجوف خلال شهر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 3 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 مارس 2017 ميلاديا

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21 قسطرة قلبية بمركز الجوف خلال شهر

21 قسطرة قلبية بمركز الجوف خلال شهر
المناطق - الجوف

نجح مركز القلب بالجوف في إجراء 21 عملية قسطرة قلبية خلال شهر من بدء العمل بالمركز وكان المركز قد بدأ يباشر الحالات بإجراء أول قسطرة في 8 من شهر جمادى الأولى وأفتتحه رسمياً صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف أول أمس الثلاثاء حيث تم إجراء (14) حالة تشخيصية , بينما تم إجراء (7) دعامات وهي عملية يتم توسيع الشريان بواسطة الدعامات , وتمت جميعها بحمد الله بنجاح .

ويضم المركز ثلاث غرف للعمليات وجناح للتنويم وعناية مركزة وجناح خاص ومختبر , وتم تجهيزه بأحدث الأنظمة والمعدات الطبية , وإستقطاب عدد من الكفاءات وجاري العمل على تأسيس شراكات ثنائية مع مراكز القلب الكبرى في المملكة لتبادل الخبرات والإستشارات عن طريق الاتصال المرئي والخطة المستقبلية للمركز أنه سيصبح مركزاً مرجعياً لخدمة مناطق الشمال كافة .

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