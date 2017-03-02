 مدني القريات يقوم بإخلاء (٦) عوائل بقرية العقيلة وإيوائهم بشقق سكنية لدخول المياة لمنازلهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 3 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 مارس 2017 ميلاديا

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مدني القريات يقوم بإخلاء (٦) عوائل بقرية العقيلة وإيوائهم بشقق سكنية لدخول المياة لمنازلهم

مدني القريات يقوم بإخلاء (٦) عوائل بقرية العقيلة وإيوائهم بشقق سكنية لدخول المياة لمنازلهم
المناطق - عبدالعزيز المشيطي - القريات
إستمراراً للحالة المناخية التي تمر بها منطقة الجوف فقد جرى يوم الإربعاء الموافق ٢-٦-١٤٣٨هـ وفجر اليوم الخميس الموافق ٣-٦-١٤٣٨هـ إخلاء (٦) عوائل بمجموع (٤٤) شخصاً من قرية العقيلة وإيوائهم في شقق مفروشة جراء دخول المياه إلى منازلهم وهم بصحة جيدة لله الحمد.
وعليه فالدفاع المدني يدعو المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية ويحذر من أخطار السيول المنقولة وعدم المخاطرة بقطع الاودية والشعاب أثناء جريانها.
كما يأمل من الجميع متابعة نشرات الطقس والتقارير الصادرة عنها ولمعرفة تفاصيل أكثر لتلك التعليمات متابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.

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