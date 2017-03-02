 الأولى من نوعها بالشمال ومركزها الجوف .. “الهلال الأحمر ” يقيم برنامج القيادة الآمنة لمركبة الإسعاف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 3 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 مارس 2017 ميلاديا

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الأولى من نوعها بالشمال ومركزها الجوف .. “الهلال الأحمر ” يقيم برنامج القيادة الآمنة لمركبة الإسعاف

الأولى من نوعها بالشمال ومركزها الجوف .. “الهلال الأحمر ” يقيم برنامج القيادة الآمنة لمركبة الإسعاف
المناطق - عبدالعزيز المشيطي - القريات
اقامت هيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة الجوف وبالتعاون مع الادارة العامة للتدريب بالمركز الرئيسي الدورة الاولى لبرنامج القيادة الآمنة لسيارة الاسعاف (EVOC ) والمعتمدة دولياً من الجمعية الأمريكية لفنيي طب الطوارئ (NAMET ) .
وتأتي هذه الدورة وفق الخطة التي إعتمدها معالي رئيس الهيئة الدكتور محمد القاسم والتي من شأنها الإرتقاء بعمل مقدمي الخدمة الإسعافية وفق المعايير العالمية وفي أدق تفاصيلها .
وقد وافق معالية على أن يكون مركز التدريب بمنطقة الجوف كمركز معتمد لهذه الدورة والذي سوف يقوم بخدمة عدد من المناطق الشمالية كمنطقة تبوك وحائل ومنطقة الحدود الشمالية وذلك حرصا على رفع الكفاءة الاسعافية الى اعلى مستوى .
الجدير بالذكر أن الدورة الأولى والتي إستمرت ثلاثة أيام إستفاد منها مايفوق 20 مسعفاً كمرحلة أولى وستشمل باقي مسعفي المنطقة والمناطق الشمالية الأخرى بحول الله في الأيام القادمة .

 

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