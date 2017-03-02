 إدارة تقنية المعلومات تطلق نظام الاتصالات الموحدة للهواتف الشبكية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 3 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 مارس 2017 ميلاديا

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إدارة تقنية المعلومات تطلق نظام الاتصالات الموحدة للهواتف الشبكية

إدارة تقنية المعلومات تطلق نظام الاتصالات الموحدة للهواتف الشبكية
المناطق - حائل

تهدف إدارة تقنية المعلومات بالإدارة العامة  لتعليم حائل إلى تحسين وتطوير العمل وتوفير بيئة مناسبة للمساعدة في سرعة إنجاز الأعمال هاتفياً، ومن هذا المنطلق فقد صرح مدير إدارة تقنية المعلومات الأستاذ محمد الهليل بانطلاق نظام الاتصالات الموحدة، حيث تم تركيب وبرمجة نظام اتصال موحد للهواتف الشبكية بمبنى الإدارات العامة للتعليم بحائل والإدارات والأقسام التابعة لها للبنين والبنات ،علماً بأنه تم تأسيس البنية التحتية لنظام الاتصالات الموحدة إكمالاً لمشاريع الوزارة التطويرية في مجال الربط والاتصال عبر برتوكول الانترنت.

فيما قالت مساعدة مدير إدارة تقنية المعلومات الأستاذة وفاء البشر بأنه تم توريد وتركيب وتشغيل نظام الاتصالات الموحد بتقنية voip  ( الصوت عبر برتوكول الانترنت ) بفاعلية عالية ، موضحة بأن هذا الجهاز سيخدم المستخدمين في مبنى الإدارات وفروعها المرتبطة دخل مدينة حائل وسوف  تمتد هذه الخدمة قريباً إلى المندوبيات ، وأبانت بأنه يمكن التوسع في المستقبل دون الحاجة لإضافة خوادم جديدة للنظام الأساسي ، كما ويتميز هذا النظام بتوفير خدمة البريد الصوتي لجميع المستخدمين فضلاً عن إمكانية عقد المؤتمرات الصوتية بجودة عالية للمستخدمين، علماً بأن الرقم الموحد للهاتف الشبكي (0165321366) وللاستفادة من التحويلات المدرجة في التعميم رقم 38784404  بتاريخ 25/5/1438هـ يمكنكم الاطلاع عليها في الصور المرفقة مع هذا الخبر.

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