مدير تعليم تبوك يستقبل الطالب القحطاني فور وصوله مطار الامير سلطان

استقبل المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك د. عمر بن أحمد أبوهاشم الشريف الطالب خالد بن عثمان القحطاني من ثانوية الملك عبدالعزيز النموذجية بتعليم تبوك فور وصوله مساء اليوم إلى مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز في تبوك قادماً من دولة الإمارات برفقة رئيس قسم اللغة العربية بتعليم تبوك سعد آل حبتر. وذلك بعد حصول القحطاني على المركز الثاني والميدالية الفضية على مستوى طلاب إدارات التعليم في دول الخليج المشاركين في مسابقة أولمبياد اللغة العربية التي اختتمت فعالياتها اليوم في الإمارات وحضر استقبال الطالب كذلك المساعد للشؤون التعليمية ماجد القعير ومديرو الإدارات والمشرفون التربويون ومدير ثانوية الملك عبدالعزيز النموذجية أحمد الفيفي. كما كان والد الطالب د.عثمان القحطاني وأسرته في مقدمة مستقبلي نجله. وجدد مدير التعليم التهنئة للطالب واصفاً إياه بالبطل وقال: “هذا الإنجاز يسجل باسم الوطن والمنطقة وابننا خالد القحطاني نموذج لطلاب المنطقة المتميزين والمتفوقين داعياً الله أن يكون هذا المنجز حافزاً للمزيد من المنجزات لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات في المستقبل”.