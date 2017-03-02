مصادر بـالتأمينات: ساند سيوفر للمفصولين 60% من الأجر الشهري

أكَّدَتْ مصادر مُطَّلِعَة في التأمينات الاجتماعية، اليوم الخميس، على أحقية المفصولين من مختلف الشركات والمؤسسات إلى التقدم لبرنامج ‘‘ساند‘‘ المخصص ضد التعطُّل عن العمل.

وقالت المصادر: ‘‘إن النظام يهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للموظفين السعوديين المشتركين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية، وتوفير مصدر دخل شهري خلال الفترة الانتقالية الواقعة بين الوظيفة السابقة، وفرصة الحصول على وظيفة جديدة‘‘.

وأَوْضَحَتْ، أن النظام يطبق بصورة إلزامية على جميع السعوديين دون سن التاسعة والخمسين، والخاضعين لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية، وإذا بلغ المشترك الذي على رأس العمل سن الستين عَاماً يوقف اشتراكه في النظام، بحسب ‘‘المدينة‘‘.

وأَشَارَتْ المصادر إلى أن النظام حدَّد مدة صرف التعويض 12 شَهْراً متصلة أو متقطعة خلال 24 شَهْراً في كل مرة من مرات الاستحقاق، على أن يصرف التعويض بواقع 60% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، بواقع 50% من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد عن ذلك.

ولَفَتَتْ إلى أن التعويض لن يقل عن مقدار الإعانة التي يتم تقديمها للباحثين عن عمل، ولن يتجاوز متوسط الأجر الشهري للمشترك قبل تركه للعمل، ويستحق المستفيد التعويض اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ توافر شروط الاستحقاق، وأن يكون مسجلاً لدى الوزارة ممثلة بصندوق تنمية الموارد البشرية خلال ثلاثة أشهر من ترك العمل، ويقتصر تطبيق نظام التأمين ضد التعطُّل عن العمل على الذين تعطلوا عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم.