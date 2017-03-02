 تنظيم القاعدة الإرهابي يعترف بمقتل القيادي بالتنظيم أبو الخير المصري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 3 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 مارس 2017 ميلاديا

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تنظيم القاعدة الإرهابي يعترف بمقتل القيادي بالتنظيم أبو الخير المصري

تنظيم القاعدة الإرهابي يعترف بمقتل القيادي بالتنظيم أبو الخير المصري
المناطق - وكالات

أفاد بيان مشترك لفرعين في تنظيم القاعدة بمقتل القيادي البارز بالتنظيم أبوالخير المصري.

وقال البيان الصادر من تنظيم القاعدة ببلاد المغرب وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب إن المصري لقي حتفه إثر غارة من طائرة مسيرة.

وكان مسؤول بالمخابرات الأميركية قال الأربعاء إن صاروخاً أطلقته طائرة بدون طيار، تابعة لوكالة المخابرات المركزية الأميركية أسفر عن مقتل المصري في وقت متأخر يوم الأحد، بينما كان في سيارة قرب مدينة إدلب بشمال غربي سوريا.

وأجرت الحكومة الأميركية تحقيقاً حيال مقتل الرجل الثاني في تنظيم القاعدة في سوريا بغارة أميركية قرب #إدلب أو في محيطها.

والمصري هو صهر الزعيم السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن، ويعتقد أنه نائب الزعيم الحالي أيمن الظواهري.

وهذا القيادي (59 عاماً) الذي ولد في مصر، كان واحداً من أبرز الشخصيات في تنظيم القاعدة ذات النفوذ في عهد ما قبل هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001.

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