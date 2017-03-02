بالفيديو .. ترامب يراجع خطابه محاولاً إتقانه

أظهر مقطع فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب”، الرئيس الأميركي دونالد ترمب حاملاً ورقة بين يديه يقرأ منها ويردد محركاً شفتيه الكلمات المكتوبة وكأنه يحاول إتقان ما يقرأ.

ومن الواضح في الفيديو أن الرئيس الأميركي كان يردد في الفيديو الجمل التي يود إلقاها أمام الكونغرس في أول كلمة له أمامه منذ توليه سدة الحكم.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد دعا في أول خطاب له حول السياسة العامة أمام الكونغرس الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى توحيد صفوفهما لمصلحة الشعب الأميركي. وتعهد بتدمير تنظيم داعش.

بالنسبة للهجرة، قال ترمب: “سياستنا الخارجية ستكون ديناميكية”. وأضاف: “إننا ندعم حلف شمال الأطلسي (الناتو) بقوة”، على الرغم من أن ترمب كان وجه في السابق انتقادات للحلف.

إلى ذلك، قال: “نتوقع من حلفائنا اتخاذ دور فاعل في الأعمال الاستراتيجية”. وشدد على أن الولايات المتحدة تعلمت من أخطاء الماضي، قائلاً إن أميركا مستعدة لإيجاد شركاء جدد أيضاً.