 نائب رئيس الوزراء اليمني يؤكد تنصل الطرف ‏الإنقلابي عن الالتزام بكل تعهداته التي قدمها في مشاورات ‏جنيف وبييل والكويت | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 3 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 مارس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الدوري السعودي : الاتفاق يخسر من الرائد مقتل زعيم أكبر عصابة ممولة للإرهاب جنوب العراق وكيل امارة جازان يعقد اجتماعا بمحافظ صبيا ومديري الإدارات ورؤساء المراكز وأعضاء المجلسين البلدي والمحلي  نائب رئيس الوزراء اليمني يؤكد تنصل الطرف ‏الإنقلابي عن الالتزام بكل تعهداته التي قدمها في مشاورات ‏جنيف وبييل والكويت شؤون الحرمين : السديس سيؤم المصلين لخطبة وصلاة الجمعة بالمسجد النبوي .. غداً بالفيديو .. ترامب يراجع خطابه محاولاً إتقانه تنظيم القاعدة الإرهابي يعترف بمقتل القيادي بالتنظيم أبو الخير المصري مصادر بـالتأمينات: ساند سيوفر للمفصولين 60% من الأجر الشهري مدير تعليم تبوك يستقبل الطالب القحطاني فور وصوله مطار الامير سلطان المعارضة السورية: احتمالات التقدم بمحادثات جنيف “ضعيفة للغاية” إدارة تقنية المعلومات تطلق نظام الاتصالات الموحدة للهواتف الشبكية القوات الجوية تعلن عن 12 وظيفة على برنامج التعاقد المباشر

نائب رئيس الوزراء اليمني يؤكد تنصل الطرف ‏الإنقلابي عن الالتزام بكل تعهداته التي قدمها في مشاورات ‏جنيف وبييل والكويت

نائب رئيس الوزراء اليمني يؤكد تنصل الطرف ‏الإنقلابي عن الالتزام بكل تعهداته التي قدمها في مشاورات ‏جنيف وبييل والكويت
واس - عدن

أكد نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبد الملك ‏المخلافي أن الطرف الانقلابي في بلاده تنصل عن الإلتزام ‏بكل تعهداته التي كان قد قدمها في مشاورات جنيف وبييل ‏والكويت.‏
وأشار وزير الخارجية اليمني بالمقابل إلى أن الحكومة ‏الشرعية وافقت في تلك المشاورات على جميع مقترحات ‏المبعوث الأممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد.‏
وجدد المخلافي لدى لقائه اليوم في الرياض سفير ‏روسيا لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين تمسك الحكومة ‏الشرعية بالسلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني التي تسببت ‏بها مليشيا الحوثي وصالح إثر انقلابها على الشرعية وما ‏خلفته من قتل للمدنيين ودمار في البنى التحتية في مختلف ‏المحافظات.‏
واستعرض الجانبان خلال اللقاء وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء ‏اليمنية الرسمية مسار العملية السياسية في اليمن التي ‏انقلب عليها الحوثي وصالح.‏
وأعرب نائب رئيس الوزراء اليمني عن شكره وتقديره ‏للتعاون الروسي لطباعة العملة اليمنية لصالح الحكومة ‏الشرعية التي شرعت في تسليم مرتبات موظفي الدولة في ‏مختلف المحافظات.‏
من جانبه أكد السفير الروسي وقوف بلاده الى جانب ‏الشرعية في اليمن ودعمها لدور الامم المتحدة وجهود ‏مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ ‏احمد، مجدداً استعداد بلاده لتقديم كل الدعم الممكن ‏لإنجاح التسوية السياسية في اليمن.‏

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>