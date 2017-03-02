أكد نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبد الملك المخلافي أن الطرف الانقلابي في بلاده تنصل عن الإلتزام بكل تعهداته التي كان قد قدمها في مشاورات جنيف وبييل والكويت.
وأشار وزير الخارجية اليمني بالمقابل إلى أن الحكومة الشرعية وافقت في تلك المشاورات على جميع مقترحات المبعوث الأممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد.
وجدد المخلافي لدى لقائه اليوم في الرياض سفير روسيا لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين تمسك الحكومة الشرعية بالسلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني التي تسببت بها مليشيا الحوثي وصالح إثر انقلابها على الشرعية وما خلفته من قتل للمدنيين ودمار في البنى التحتية في مختلف المحافظات.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية مسار العملية السياسية في اليمن التي انقلب عليها الحوثي وصالح.
وأعرب نائب رئيس الوزراء اليمني عن شكره وتقديره للتعاون الروسي لطباعة العملة اليمنية لصالح الحكومة الشرعية التي شرعت في تسليم مرتبات موظفي الدولة في مختلف المحافظات.
من جانبه أكد السفير الروسي وقوف بلاده الى جانب الشرعية في اليمن ودعمها لدور الامم المتحدة وجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد، مجدداً استعداد بلاده لتقديم كل الدعم الممكن لإنجاح التسوية السياسية في اليمن.
نائب رئيس الوزراء اليمني يؤكد تنصل الطرف الإنقلابي عن الالتزام بكل تعهداته التي قدمها في مشاورات جنيف وبييل والكويت
أكد نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبد الملك المخلافي أن الطرف الانقلابي في بلاده تنصل عن الإلتزام بكل تعهداته التي كان قد قدمها في مشاورات جنيف وبييل والكويت.
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