نائب رئيس الوزراء اليمني يؤكد تنصل الطرف ‏الإنقلابي عن الالتزام بكل تعهداته التي قدمها في مشاورات ‏جنيف وبييل والكويت

أكد نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبد الملك ‏المخلافي أن الطرف الانقلابي في بلاده تنصل عن الإلتزام ‏بكل تعهداته التي كان قد قدمها في مشاورات جنيف وبييل ‏والكويت.‏

وأشار وزير الخارجية اليمني بالمقابل إلى أن الحكومة ‏الشرعية وافقت في تلك المشاورات على جميع مقترحات ‏المبعوث الأممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد.‏

وجدد المخلافي لدى لقائه اليوم في الرياض سفير ‏روسيا لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين تمسك الحكومة ‏الشرعية بالسلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني التي تسببت ‏بها مليشيا الحوثي وصالح إثر انقلابها على الشرعية وما ‏خلفته من قتل للمدنيين ودمار في البنى التحتية في مختلف ‏المحافظات.‏

واستعرض الجانبان خلال اللقاء وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء ‏اليمنية الرسمية مسار العملية السياسية في اليمن التي ‏انقلب عليها الحوثي وصالح.‏

وأعرب نائب رئيس الوزراء اليمني عن شكره وتقديره ‏للتعاون الروسي لطباعة العملة اليمنية لصالح الحكومة ‏الشرعية التي شرعت في تسليم مرتبات موظفي الدولة في ‏مختلف المحافظات.‏

من جانبه أكد السفير الروسي وقوف بلاده الى جانب ‏الشرعية في اليمن ودعمها لدور الامم المتحدة وجهود ‏مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ ‏احمد، مجدداً استعداد بلاده لتقديم كل الدعم الممكن ‏لإنجاح التسوية السياسية في اليمن.‏