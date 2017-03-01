 مقتل زعيم أكبر عصابة ممولة للإرهاب جنوب العراق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 3 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 مارس 2017 ميلاديا

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مقتل زعيم أكبر عصابة ممولة للإرهاب جنوب العراق

مقتل زعيم أكبر عصابة ممولة للإرهاب جنوب العراق
المناطق - وكالات

أعلن مصدر أمني في العراق، اليوم الخميس، مقتل زعيم “أكبر” عصابة متهم بقضايا إرهابية في منطقة العزير شمال محافظة البصرة (500 كلم جنوب بغداد).

وقال المصدر: “تم قتل المجرم خالد كاظم مردان واثنين من أفراد عصابته، ويعد من أخطر المجرمين في البلاد، وهو متهم بقضايا إرهابية، خلال مواجهات مسلحة في منطقة العزيز شمال محافظة البصرة”.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن “مجموعة من خلية الصقور الاستخبارية والفرق التكتيكية اقتحمت صباح اليوم الوكر الإجرامي، حيث يختبئ المجرم المطلوب وعصابته في منطقة العزير وسط تبادل لإطلاق النيران بالأسلحة المختلفة”.

وأشار إلى أن أن “القتيل هو أحد السجناء المحكومين بالسجن المؤبد الهاربين من سجن بأدوش خلال سيطرة داعش على محافظة نينوى، وهو مطلوب بجرائم تهريب المخدرات وقتل عديدة وسطو مسلح، وتمويل الإرهاب والعصابات المنظمة في محافظات مختلفة”.

وقال المصدر إن “الخلية والفرق التكتيكية تواصل بحثها وتحريها عن باقي أفراد العصابة في المحافظات الجنوبية لغرض تقديمهم العدالة”.

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