 الدوري السعودي : الاتفاق يخسر من الرائد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 3 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 مارس 2017 ميلاديا

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الدوري السعودي : الاتفاق يخسر من الرائد

الدوري السعودي : الاتفاق يخسر من الرائد
المناطق _واس

خسر الاتفاق من الرائد بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في افتتاح منافسات الجولة الـ20 لدوري جميل السعودي للمحترفين لكرة القدم .
وسجل هدف الفوز إسماعيل بنغورا من ركلة جزاء في الدقيقة 88 من المباراة .
وبهذا الفوز ارتفع رصيد الرائد إلى 26 نقطة , وتجمد رصيد الاتفاق عند 22 نقطة .

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