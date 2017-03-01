الدوري السعودي : الاتفاق يخسر من الرائد

خسر الاتفاق من الرائد بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في افتتاح منافسات الجولة الـ20 لدوري جميل السعودي للمحترفين لكرة القدم .

وسجل هدف الفوز إسماعيل بنغورا من ركلة جزاء في الدقيقة 88 من المباراة .

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الرائد إلى 26 نقطة , وتجمد رصيد الاتفاق عند 22 نقطة .