 اختطاف 5 من داخل منجم ذهب في الكونغو | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 4 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 مارس 2017 ميلاديا

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اختطاف 5 من داخل منجم ذهب في الكونغو

اختطاف 5 من داخل منجم ذهب في الكونغو
المناطق _ الكونغو

تعرض خمسة أشخاص يعملون بمنجم للذهب في شرق الكونغو، للخطف، بينهم مواطن فرنسي، بحسب ما أعلن مسؤول بالمنجم اليوم الخميس.
وقال كريسبن مويتويدو مدير منجم نامويا الذي تديره شركة بانرو الكندية في كابامباري بإقليم مانييما، إن الأشخاص الآخرين تنزاني وثلاثة من الكونغو. وجرت عملية الخطف الليلة الماضية.
وقال مويتويدو إن الخاطفين يطالبون بفدية قدرها 20 ألف دولار عن كل شخص. ويعتقد أن الخاطفين ينتمون إلى ميليشيا رايا موتومبوكي التي تريد أن توقف الشركات الأجنبية استغلال الموارد الطبيعية في الكونغو.

 

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