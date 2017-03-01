محافظ حفرالباطن يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

دشن محافظ حفرالباطن عبدالمحسن بن العطشان صباح أمس الأول فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بعنوان (يدًا بيد للوقاية من المخاطر)، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية بالمحافظة.

وافتتح المحافظ المعرض المصاحب للفعاليات والذي يهدف للتعريف بمهام ودور الدفاع المدني وعرض وسائل السلامة في المنازل وأجهزة الإنذار المبكر والإطفاء والإنقاذ والسلامة العامة، كما اشتمل المعرض على نشرات ومطويات ولوحات توعوية للتعريف بسبل الوقاية المتبعة لتجنب المخاطر المحيطة بالإنسان، إلى جانب ركن شاركت به شركه السعودية الكهرباء.

وفي كلمته بالحفل الخطابي ، تناول مدير الدفاع المدني بحفرالباطن العقيد عبدالهادي الزهراني الأخطار التي تواجه الإنسان في الطريق والمنزل والعمل، ودور الدفاع المدني في مواجهة هذه الأخطار على ثلاث مراحل أساسية هي الوقاية والمواجهة ثم إدارة الوضع، مشيرا إلى أن إدارة الدفاع المدني سعت في هذه المناسبة إلى تكثيف جانب التوعية من خلال معرض توعوي عن ماهية أعمال الدفاع المدني ونشاطاته اليومية ، إضافة إلى محاضرات تثقيفية لمنسوبي التعليم وتنظيم زيارات متبادلة لتنفيذ محاضرات توعوية لطلاب المدارس وبعض الجهات الحكومية لمدة ثلاثة أيام ، وفي نهاية الحفل تم تكريم الجهات المشاركة والداعمة.