 لجنة التنمية الأهلية بالخرمة تقيم دورة القدرات لطلاب الثانوي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 4 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 مارس 2017 ميلاديا

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لجنة التنمية الأهلية بالخرمة تقيم دورة القدرات لطلاب الثانوي

لجنة التنمية الأهلية بالخرمة تقيم دورة القدرات لطلاب الثانوي
المناطق _عادل الزهراني
أقامت  لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بمحافظة الخرمة دورة تدريبية بعنوان كيف تبدع في إختبار القدرات لطلاب المرحلة الثانوية وتتنوع الدورة بين الالقاء والشرح وورش العمل الجماعية وغطت القسم اللفظي والقسم الكمي
وتستمر الدورة لمدة 3 أيام بإحمالي 12 ساعة تدريبية وحضر اليوم الأول للدورة 37 شاب  الذين  تفاعلو أثناء  ورش  العمل  واشادو  بالدور  التي  تقوم  به  اللجنة  اجتماعيا.

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