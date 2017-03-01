لجنة التنمية الأهلية بالخرمة تقيم دورة القدرات لطلاب الثانوي

أقامت لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بمحافظة الخرمة دورة تدريبية بعنوان كيف تبدع في إختبار القدرات لطلاب المرحلة الثانوية وتتنوع الدورة بين الالقاء والشرح وورش العمل الجماعية وغطت القسم اللفظي والقسم الكمي

وتستمر الدورة لمدة 3 أيام بإحمالي 12 ساعة تدريبية وحضر اليوم الأول للدورة 37 شاب الذين تفاعلو أثناء ورش العمل واشادو بالدور التي تقوم به اللجنة اجتماعيا.