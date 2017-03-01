مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على استقرار

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسية تعاملاتها اليوم دون تغيير يذكر وسط هدوء في التداولات، بعد أن شهدت قفزات كبيرة في تداولات الأمس.

وأغلق مؤشر “ستوكس يوروب 600” متراجعًا بأقل من نقطة عند مستوى 375.6 نقطة، وانخفض مؤشر داكس الألماني 7 نقاط عند مستوى 12059 نقطة.

وارتفع مؤشر كاك الفرنسي 3 نقاط ليصل عند مستوى 4964 نقطة، بينما انخفض مؤشر “فوتسي 100” البريطاني 0.5 نقطة ليغلق عند مستوى 7382 نقطة.