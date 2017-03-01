تحت شعار يدا بيد للوقاية من المخاطر مدني الطائف يحتفي باليوم العالمي للدفاع المدني بحضور محافظ الطائف

احتفى مدني الطائف باليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار ( يداً بيد للوقاية من المخاطر) على شرف سعادة محافظ الطائف المكلف الأستاذ / سعد بن مقبل الميموني الذي قام بجولة على آليات ومعدات الدفاع المدني وتم الشرح لسعادته عن مهام كل معدة ودورها أثناء حالات الطواري كما اطلع على تجهيزات رجال الدفاع المدني بعد ذلك حضر سعادة المحافظ الحفل الخطابي الذي أعد لهذه المناسبة في جوري مول .

وكان على النحو التالي :

1- القرآن الكريم.

2- كلمة مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف جاء فيها :

سعادة محافظ الطائف المكلف الأستاذ : سعد بن مِقبل الميموني ..أصحاب السعادة .أيها الحفل الكريم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

في الأول من مارس من كل عام يتجدد اللقاء ، احتفالاً باليوم العالمي للدفاع المدني .

وهذه المناسبة يحتفل بها جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية .

والمملكة العربية السعودية إحدى الدول الفاعلة الداعمة لهذه المنظمة، تحتفل بهذه المناسبة ممثلة في المديرية العامة للدفاع المدني ، ومديريات المناطق ، والإدارات التابعة لها .

وشعارنا هذا العام يلامس مشاعِرُنا ( يداً بيد للوقاية من المخاطر ).

يداً بيد للوقاية من المخاطر شعار يدعونا أن نتّحد للوقوف صفاً واحداً ، ضد كل الأخطار التي تهدد سلامة الوطن والمواطن والممتلكات العامة والخاصة .

يداً بيد لكل العُقلاء والنُبلاء أن يقوموا بواجِبِهم ومسؤولياتهم تجاه قضايا السلامة .

يداً بيد رسالة إلى جميع الجهات التي تُمثِّل في مُجملها الدفاع المدني ، أن تتحد لمواجهة حالات الطوارئ التي تهدد أمن وسلامة الوطن والمواطن .

يداً بيد ، إلى رجال التعليم ، المُربين والمُربيات ، من خلالكم نستطيع أن نصنع المعجزات في كل نواحي الحياة .

يداً بيد ، إلى كل مواطن ومقيم للقيام بمسؤولياته ، تجاه سلامة أبنائه .

يداً بيد ، لكل رجال الإعلام شركاؤنا ، في ترسيخ مفاهيم السلامة ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني للمساهمة في نشر ثقافة السلامة .

يداً بيد ، لنحيا حياةً سعيدة بعيدةً عن الأخطار .

يداً بيد لرجال الأمن أنتم حماة الدين والحصن الحصين لحماية الوطن وتأمين النهضة الشاملة التي تعيشها بلادنا.

يداً بيد ، معكم يا سعادة المحافظ ، لنحقق الرؤى والتطلعات لبناء الإنسان وتأمين المكان .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

3- قصيدة للشاعر الرائد/ ناصر بن عائض الشلوي.

4- أوبريت بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني مشاركة لأبنائنا الطلاب من مدارس الشافي الأهلية.

وتم تكريم الجهات الرسمية والأهلية التي شاركت الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف في الاحتفال والداعمه لأعمال الدفاع المدني بهذه المناسبة .

كما تم تكريم الأفراد المتقاعدين لعام 1438هـ والمتعاونين من الصحف الورقية والإلكترونية .

وتوجه سعادةمحافظ الطائف المكلف لإلافتتاح المعرض المقام بهذه المناسبة تحت شعار ( يداً بيد للوقاية من المخاطر ) .

وتجول سعادته في أجنحة المعرض واطلع من خلال جناح الدفاع المدني على احدث المعدات والاليات التي تم تأمينها لعمليات الاطفاء والإنقاذ

وقد اثني علي الجهات التي شاركت في المعرض وقال ان المشاركه في هذه المناسبه دليل صادق علي عمق تفهم الجهات بدورها تجاه قضايا السلامه محققين شعار مناسبه اليوم العالمي للدفاع المدني يدا بيد للوقايه من المخاطر