 مبادرة فنية لتجميل مستشفى شرق جدة باللوحات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 4 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 مارس 2017 ميلاديا

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مبادرة فنية لتجميل مستشفى شرق جدة باللوحات

مبادرة فنية لتجميل مستشفى شرق جدة باللوحات
المناطق _عادل الزهراني
في بادرة إنسانية مميزة وفريدة يشارك مجموعه من الفنانين والفنانات بإعمالهم في تجميل مستشفى شرق جدة حيث كانت المبادرة  الأولى من الفنان الرائد طه صبان الذي تبرع بـ(13) عملا من مقتنياته لتجميل ردهات المستشفى، وأعقبه عدد من الفنانين والفنانات من أبرزهم:عبده الفايز، عبدالرحمن خضر، زايد الزهراني، هناء نتو، مها الزهراني، مهدي عقيلي، عبدالخالق آل زايد، أسماء خالد، مليحة سويدان، الدكتورة صباح أبوزنادة، سهام منصور، فاطمة وارس، منى السيهاتي، فاتن السيهاتي، خلود الخيبري، عيده علي الخيبري، سامية باهمام، ياسمين الجفري، هبة طوخي، محمد سعد الحارثي، عبدالعزيز سندي، حسين دقاس، شذى القرافي، سامية الحازمي، بشائر البطحي، مهندسة فريدة المرحم، محمد رضا وارس، الدكتورة خديجة متولي، أحمد شويل؛ الجوهرة العلي.
وقد أبدى المدير التنفيذي بمستشفى شرق جدة الدكتور عبدالعزيز بن سهيل صوان سعادته بهذه المبادرة، قائلاً: هذه المبادرة ليست غريبة على الفنانين والفنانات فهم مرآه للمجتمع وأشكرهم على هذه الخطوة الرائدة بإهداء أعمالهم ولوحاتهم لتجميل المنشأة، ولن يكون هناك أجمل ولا أروع من أعمال هذه الكوكبة والأسماء التي عانقت الـسماء إبداعاً وتميزاً.. وحقيقة لا أجد الكلمات التي تعبّر عن شعورنا تجاه هذه الأخلاق والسجايا النبيلة لجميع من شارك.
بينما قدم المهندس راشد الزهراني شكره لكل فنان وأفنانه ساهم بأعماله واعتبر الفن رسالة سامية يعبر من خلالها الفنان التشكيلي عن المعاناة وعن الحالات الإنسانية التي يراها وأكد أن هذه الأعمال سوف تكون في مكان مميزه ويشاهدها كل مرتادي المستشفى .

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