 مصادر اثنين طن مواد غذائية والقبض على باعة جائلين بمكة المكرمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 4 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 مارس 2017 ميلاديا

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مصادر اثنين طن مواد غذائية والقبض على باعة جائلين بمكة المكرمة

مصادر اثنين طن مواد غذائية والقبض على باعة جائلين بمكة المكرمة
المناطق _عادل الزهراني
تمكنت بلدية العتيبية الفرعية بمكة المكرمة أمس من مصادرة اكثر من (2)طن من المواد الغذائيه غير الصالحة والتي كانت معروضة مع الباعة الجائلين في مواقع متفرقة .

وأوضح الدكتور وليد بن بكر مليباري رئيس بلدية العتيبيه الفرعية بأن البلدية تلاحق الباعة الجائلين بشكل مستمر بهدف القضاء على هذه الظاهرة التي تشوه المظهر العام وتعرض حياة المستهلكين للخطر ، كون هؤلاء الباعه يقومون بعرض المواد الغذائيه بطرق عشوائية وتحت اشعة الشمس والغبار مما يعرضها لسرعة التلف .
من جهته قال هتان بن فواز الحكمي مدير ادارة الخدمات ببلدية العتيبيه ان البلدية شكلت فريقا بقيادة كلا من  رئيس قسم مراقبة الأسواق موفق العصيمي و مساعده حسن الصبياني وعدد من المراقبين والعمالة ، وتم القيام خلال الأسبوع المنصرم بعدة حملات على الباعة الجائلين بمنطقة العتيبية ، حيث اسفرت الحملة عن مصادرة اكثر من (75)عربة متنقلة
وأكثر من 2 طن خضروات وفواكه
وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين و أخذ التعهدات بعدم تكرار تلك المخالفة وعدم تشغيل عمالة مخالفة لأنظمة العمل .

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