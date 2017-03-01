وأوضح الدكتور وليد بن بكر مليباري رئيس بلدية العتيبيه الفرعية بأن البلدية تلاحق الباعة الجائلين بشكل مستمر بهدف القضاء على هذه الظاهرة التي تشوه المظهر العام وتعرض حياة المستهلكين للخطر ، كون هؤلاء الباعه يقومون بعرض المواد الغذائيه بطرق عشوائية وتحت اشعة الشمس والغبار مما يعرضها لسرعة التلف .
من جهته قال هتان بن فواز الحكمي مدير ادارة الخدمات ببلدية العتيبيه ان البلدية شكلت فريقا بقيادة كلا من رئيس قسم مراقبة الأسواق موفق العصيمي و مساعده حسن الصبياني وعدد من المراقبين والعمالة ، وتم القيام خلال الأسبوع المنصرم بعدة حملات على الباعة الجائلين بمنطقة العتيبية ، حيث اسفرت الحملة عن مصادرة اكثر من (75)عربة متنقلة
وأكثر من 2 طن خضروات وفواكه
وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين و أخذ التعهدات بعدم تكرار تلك المخالفة وعدم تشغيل عمالة مخالفة لأنظمة العمل .
مصادر اثنين طن مواد غذائية والقبض على باعة جائلين بمكة المكرمة
وأوضح الدكتور وليد بن بكر مليباري رئيس بلدية العتيبيه الفرعية بأن البلدية تلاحق الباعة الجائلين بشكل مستمر بهدف القضاء على هذه الظاهرة التي تشوه المظهر العام وتعرض حياة المستهلكين للخطر ، كون هؤلاء الباعه يقومون بعرض المواد الغذائيه بطرق عشوائية وتحت اشعة الشمس والغبار مما يعرضها لسرعة التلف .
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