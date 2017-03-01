العمل تنفي إسقاط الضمان لمن يتملكون أكثر من مركبة خصوصية

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إنها ماضية مع شركائها في تطبيق قرار ⁧توطين قطاع الاتصالات⁩، ويتم ترحيل الوافدين المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وفي سياق آخر، نفت الوزارة على لسان متحدثها، خالد أبا الخيل، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الأنباء المتداولة عن دراسة إسقاط الضمان عمّن يملكون أكثر من مركبة خصوصية “غير صحيح”.