 وكيل إمارة مكة يفتتح فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بمكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 4 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 مارس 2017 ميلاديا

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وكيل إمارة مكة يفتتح فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بمكة

وكيل إمارة مكة يفتتح فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بمكة
المناطق _عادل الزهراني

افتتح صاحب السمو الأمير / سعود بن عبدالله بن جلوي ( وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية المشرف على مركز الأزمات والكوارث و غرفة العمليات المشتركة ) – فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة تحت شعار : ( يدا بيد للوقاية من المخاطر ) حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله – سعادة مساعد مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العميد سعيد بداح الشهراني ومدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العقيد علي بن خضران المنتشري واركانات الإدارة  حيث تجول سموه في المعرض المعد بهذه المناسبة ، و شاهد مايحتويه من أقسام مختلفة تهدف لإيصال ثقافة السلامة، بعد ذلك بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بأيات من الذكر الحكيم ، ثم ألقى مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العقيد/ علي بن خضران المنتشري – كلمه بهذا المناسبة ، رحب فيها بسمو الأمير وصحبه الكريم ، وتطرق في كلمته لأهمية الوقاية من المخاطر ودور المجتمع في ذلك ومايمثله من ركيزة مهمة في نشر ثقافة ووعي السلامة لكافة شرائح المجتمع ، بعد ذلك إستمتع الحضور بمشاهدة أوبريت ( حنا رجال ابوفهد ) تلى ذلك فلم وثائقي عن الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة النشأة والتطور تلى ذلك  العديد من العروض والمشاهد المسرحية التي تهدف لإيصال مفاهيم السلامة.
بعد ذلك تم تكريم الجهات المشاركين في المعرض بشهادات و دروع تكريميه بعد ذلك قدم سعادة مدير الإدارة هدية تذكارية لسمو وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية بهذه المناسبة ، وقد غادر سموه الحفل مودعا بمثل ما أستقبل به من حفاوة وتكريم ؛ حضر الحفل مدراء الدوائر الحكومية وأهالي وأعيان العاصمة المقدسة

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