 إنقاذ حوالي ألف مهاجر قبالة السواحل الليبية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 4 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 مارس 2017 ميلاديا

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إنقاذ حوالي ألف مهاجر قبالة السواحل الليبية

إنقاذ حوالي ألف مهاجر قبالة السواحل الليبية
أرشيفية
فرانس برس

أعلن جهاز خفر السواحل الإيطالي، الخميس، عن تنسيق عمليات إنقاذ حوالي 970 مهاجرا قبالة السواحل الليبية، ما يؤكد استمرار توافد المهاجرين بكثافة عبر هذه المنطقة.

وأفاد الجهاز أن المهاجرين الذين أنقذوا، الخميس، كانوا في 4 زوارق مطاطية ومركبين خشبيين، وتم نقلهم إلى زورق لخفر السواحل وآخر نرويجي تابع لوكالة فرونتكس للحدود الأوروبية وزورقين تديرهما منظمات “اس او اس المتوسط” و”أطباء بلا حدود” و”برواكتيفا اوبن ارمز” الإنسانية.

كما تلقى خفر السواحل الإيطالي نداء استغاثة من مركب شراعي انطلق من اليونان وعلى متنه 85 مهاجرا أرادوا الوصول إلى الطرف الجنوبي لإيطاليا. وأنقذت سفينة مالطية في الجوار المهاجرين من المركب الذي كان في المياه اليونانية قبل إنزالهم في ميناء كالاماتا اليوناني.

قبل هذه العمليات ومنذ مطلع كانون الثاني/يناير وصل أكثر من 13400 مهاجر إلى سواحل إيطاليا، ما يشكل ارتفاعا بنسبة 47% مقارنة بالعام 2016 و70% مقارنة بـ 2015، رغم الخطورة المضاعفة التي ينطوي عليها الإبحار خلال الشتاء.

وأفادت الأمم المتحدة بمقتل أو فقدان أكثر من 440 شخصا في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير في رحلات الإبحار من ليبيا إلى أوروبا.

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