28 بنداً على جدول أعمال وزراء الخارجية العرب الثلاثاء المقبل

يعقد مجلس جامعة الدول العربية دورته العادية الــ “147” على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة الجزائر يوم الثلاثاء المقبل، ويسبقها اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي الأحد والاثنين المقبلين.

وأفاد نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي، في تصريح صحفي اليوم، أن اجتماعات الدورة تتضمن 28 بندًا تتناول مجمل قضايا العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي صدارتها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والليبية واليمنية والعراقية، إضافة إلى مكافحة الإرهاب، وإعداد مشروع جدول أعمال القمة العربية المقبلة في الأردن، والتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية، والعلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية، إلى جانب ملف تطوير الجامعة العربية.

وأشار إلى أن مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط ” نيكولاي ملادينوف “، سيلقي كلمة أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب، تتناول جهود الأمم المتحدة بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط خاصة بعد قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الرافض للاستيطان ونتائج مؤتمر باريس للسلام الذي عقد الشهر الماضي.