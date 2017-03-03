 ​مطار الملك عبدالعزيز يتوعد “الكدادة” بغرامة 5 آلاف ريال.. ويوفر حافلات لنقل المعتمرين مباشرة إلى مكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 4 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 مارس 2017 ميلاديا

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​مطار الملك عبدالعزيز يتوعد “الكدادة” بغرامة 5 آلاف ريال.. ويوفر حافلات لنقل المعتمرين مباشرة إلى مكة

​مطار الملك عبدالعزيز يتوعد “الكدادة” بغرامة 5 آلاف ريال.. ويوفر حافلات لنقل المعتمرين مباشرة إلى مكة
المناطق - مكة المكرمة

توعدت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي مخالفي نظام نقل الركاب “الكدادة” بتطبيق عقوبات نظامية بحقهم، مشيرة إلى أنه سيتم توقيع غرامات على المخالفين تصل إلى 5 آلاف ريال.

وأوضحت أن العقوبة المقررة والتي يتم تطبيقها بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، تهدف إلى تنظيم حركة المركبات وضمان انسيابها أمام الصالات، والقضاء على هذه الظاهرة بما يضمن أمن وسلامة المسافرين.

وأضافت إدارة المطار أنها وفرت العديد من الخيارات للمسافرين، أهمها تجهيز مواقع مناسبة لسيارات الأجرة، وتعاقدت مع حافلات من “سابتكو” لنقل المعتمرين مباشرة إلى الحرم المكي بأسعار رمزية، إضافة إلى استقطاب العديد من الشركات التي تقدم الخدمة في الصالتين الشمالية والجنوبية للمطار.

يشار إلى أن إدارة مطار الملك خالد الدولي بالرياض كانت قد دشنت خدمة جديدة تهدف إلى تنظيم عمل سيارات الأجرة العامة بالمطار، بما يضمن راحة المسافرين والقضاء على ظاهرة “الكدادة”.

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