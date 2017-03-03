 بالفيديو.. رحالة إسباني يقطع مسافة 8 آلاف كيلو متر على قدميه للوصول إلى مكة تعريفاً بالإسلام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 4 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 مارس 2017 ميلاديا

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بالفيديو.. رحالة إسباني يقطع مسافة 8 آلاف كيلو متر على قدميه للوصول إلى مكة تعريفاً بالإسلام

بالفيديو.. رحالة إسباني يقطع مسافة 8 آلاف كيلو متر على قدميه للوصول إلى مكة تعريفاً بالإسلام
المناطق - مكة المكرمة

وصل إلى العاصمة المقدسة الرحالة الجزائري الأصل الإسباني الجنسية إسحاق منور، بعدما قطع سيراً على الأقدام مسافة 8 آلاف كيلو متر؛ في رحلة سماها “رحلة سلام”، بهدف التعريف بالإسلام.

وقال منور في تقرير أوردته قناة “الإخبارية” إن رحلته استمرت لمدة 6 أشهر، مَرَّ فيها على 17 دولة في أوروبا وآسيا؛ كي يلفت انتباه الناس إلى عظمة الدين الإسلامي وابتعاده عن مفاهيم الإرهاب.

وسرد الرحالة الأسباني عدداً من القصص التي واجهته خلال المغامرة، حيث عبر بمناطق تحوي ثلوجاً عانى فيها من شدة البرد والمطر والصواعق الرعدية، ومناطق أخرى جبلية في دول البلقان، إضافة إلى مواجهته للحر الشديد في إقليم الأحواز جنوب إيران.

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