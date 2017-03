وزير الداخلية الأمريكي الجديد يصل إلى عمله بزي “رعاة البقر”!

وصل وزير الداخلية الأمريكي الجديد ريان زينكي في أول أيام عمله إلى مقره ممتطيا صهوة جواد ومرتديا زي “رعاة البقر”.

وعلق الوزير الجديد على صوره التي انتشرت في موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: “يشرفني أن أقف مع الضباط الشجعان من هيئة الحدائق الوطنية الأمريكية. هؤلاء جاهزون للتضحية بحياتهم من أجلنا. وأنا ممتن للاستقبال الحار في هذا الصباح بوزارة الداخلية”.

Honored to stand with the brave officers of @USParkPolice – these professionals put their lives on the line for us pic.twitter.com/QbtojcfvLV

— Secretary Ryan Zinke (@SecretaryZinke) ٢ مارس، ٢٠١٧