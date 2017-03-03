 الصحف الإندونيسية تبرز الدور الرائد لخادم الحرمين الشريفين في خدمة قضايا العالم الإسلامي والدفاع عنها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 4 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 مارس 2017 ميلاديا

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الصحف الإندونيسية تبرز الدور الرائد لخادم الحرمين الشريفين في خدمة قضايا العالم الإسلامي والدفاع عنها

الصحف الإندونيسية تبرز الدور الرائد لخادم الحرمين الشريفين في خدمة قضايا العالم الإسلامي والدفاع عنها
المناطق - واس

أبرزت الصحف ووسائل الإعلام في جمهورية إندونيسيا الاهتمام الكبير بالزيارة التاريخية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، لجمهورية إندونيسيا والاحتفاء الحكومي والشعبي الكبير بها .
وقالت الصحف ووسائل الاعلام في نشراتها اليوم : ان المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة لها مكانة مهمة في قلوب المسلمين في العالم الإسلامي، وهذه الزيارة بين الاشقاء ستزيد دول العالم الإسلامي قوة وتكاتف .
كما أكدت على الدور الرائد لخادم الحرمين الشريفين في خدمة قضايا العالم الإسلامي والدفاع عنها .
فقد قالت صحيفة ريبوبليكا في عددها اليوم : لقد اصطف اكثر من 60 الف طالب يحملون أعلام المملكة العربية السعودية وجمهورية اندونيسيا، يرحبون بخادم الحرمين الشريفين لدى وصولة اندونيسيا وهذا يدل على المكانة والتقدير الذي يكنه الشعب الاندونيسي للمملكة وقيادتها .
اما صحيفة ديك كوم فأبرزت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت بين حكومة المملكة العربية السعودية والحكومة الإندونيسية ورفعت من مستوى التعاون في المجالات كافة، وهو ما يعكس المكانة التي تتطلع لها حكومة وشعب البلدين الشقيقين.
فيما قالت صحيفة ديتيك كوم ان الملفات التي ناقشتها قيادتي البلدين خلال اجتماعتهما يوم أمس أكدت اتفاقهما على الكثير من نقاط البحث وخصوصا فيما يتعلق بالجانب الأمني ومكافحة الإرهاب.
وتطرقت صحيفة ريبوبليكا الاندونيسية الى منح فخامة الرئيس الاندونيسي ، أعلى أوسمة إندونيسيا (نجمة الجمهورية الإندونيسية) لخادم الحرمين الشريفين وهو ما يبرز المكانة الكبيرة لخادم الحرمين الشريفين – ايده الله – وتقديراً لجهوده العظيمة في مختلف المجالات.

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