 البنوك ترفع الحد الأدنى لرواتب طالبي القروض الشخصية إلى 6 آلاف ريال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 4 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 مارس 2017 ميلاديا

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البنوك ترفع الحد الأدنى لرواتب طالبي القروض الشخصية إلى 6 آلاف ريال

البنوك ترفع الحد الأدنى لرواتب طالبي القروض الشخصية إلى 6 آلاف ريال
المناطق - الرياض

أكد مختصون ومسؤولون مصرفيون، أن البنوك رفعت الحد الأدنى لرواتب طالبي القروض الشخصية من 3 آلاف إلى 6 آلاف ريال، لتفادي تأخر الاستقطاع الشهري بعد تزايد ظاهرة تأخر رواتب موظفي بعض شركات القطاع الخاص.

وأوضح الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، وفقاً لـ”المدينة”، أن توجه البنوك نحو تعديل الحد الأدنى لرواتب طالبي القروض الشخصية من موظفي القطاع الخاص، يعود إلى محاولة البنوك تنويع محافظها وتفادي تركيز التمويل في محافظها.

بدوره أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور أسامة فلالي أحقية البنوك في رفع الحد الأدنى لرواتب طالبي القروض الشخصية، وذلك لتقليل المخاطر ورفع الربحية، داعياً إلى تأسيس جمعيات خيرية تقدم قروضاً ميسرة.

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