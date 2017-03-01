 لأول مرة.. اشتباكات بين “العمال الكردستاني” و”البشمركة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 4 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 مارس 2017 ميلاديا

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لأول مرة.. اشتباكات بين “العمال الكردستاني” و”البشمركة”

لأول مرة.. اشتباكات بين “العمال الكردستاني” و”البشمركة”
المناطق - وكالات

اندلعت صباح الجمعة اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين قوات البشمركة والتشكيلات المسلحة التابعة لحزب العمال الكردستاني قرب الحدود السورية، في المناطق التي تسيطر عليها تلك التشكيلات داخل الأراضي السورية.

 

وتأتي الاشتباكات، وهي الأولى من نوعها، بعد إرسال حكومة الإقليم المئات من عناصر البشمركة من أبناء المناطق الكردية في سوريا إلى منطقة (سنوني) الحدودية، ضمن محافظة نينوى.

وتم إرسال هذه العناصر في محاولة لطرد عناصر حزب العمال الكردستاني المتواجدة هناك منذ 3 سنوات، ومعظمهم من الإيزيديين المتطوعين، ومن أبناء المنطقة.

وأسفرت الاشتباكات التي دارت في منطقة (خانه سور) عن إصابة 4 من عناصر البشمركة.

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