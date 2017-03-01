لأول مرة.. اشتباكات بين “العمال الكردستاني” و”البشمركة”

وتأتي الاشتباكات، وهي الأولى من نوعها، بعد إرسال حكومة الإقليم المئات من عناصر البشمركة من أبناء المناطق الكردية في سوريا إلى منطقة (سنوني) الحدودية، ضمن محافظة نينوى.

وتم إرسال هذه العناصر في محاولة لطرد عناصر حزب العمال الكردستاني المتواجدة هناك منذ 3 سنوات، ومعظمهم من الإيزيديين المتطوعين، ومن أبناء المنطقة.

وأسفرت الاشتباكات التي دارت في منطقة (خانه سور) عن إصابة 4 من عناصر البشمركة.