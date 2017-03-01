هذا ما فعلته الدنمارك بالرياح في يوم واحد

واستطاعت الدولة الإسكندنافية توليد 97 غيغاوات-ساعة في يوم 22 فبراير، مستفيدة من الرياح النشطة في ذلك اليوم، لتنتج كهرباء كافية لتشغيل 10 ملايين منزل.

واعتبر المتحدث باسم منظمة “ويند يوروب” الدولية المعنية بطاقة الرياح، أوليفير جوي، الدنمارك أحدث مثال على محاولات أوروبية حثيثة للاعتماد على الطاقة النظيفة، خاصة تلك المتولدة من الرياح.

وبحسب جوي، استطاعت بريطانيا في عام 2016، توليد كهرباء لمدة 12 ساعة تقريبا بدون الاعتماد على الفحم، بينما فعلت ذلك ألمانيا لبضعة أيام، وتمكنت البرتغال من الاعتماد على الطاقة المتجددة لأربعة أيام متواصلة.