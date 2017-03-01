 هذا ما فعلته الدنمارك بالرياح في يوم واحد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 4 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 مارس 2017 ميلاديا

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هذا ما فعلته الدنمارك بالرياح في يوم واحد

هذا ما فعلته الدنمارك بالرياح في يوم واحد
المناطق - وكالات

تمكنت الدنمارك من إنتاج طاقة كهربية تكفي البلد بالكامل ليوم واحد الشهر الماضي، اعتمادا على توربينات الرياح، حسبما ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية، الخميس.

 

واستطاعت الدولة الإسكندنافية توليد 97 غيغاوات-ساعة في يوم 22 فبراير، مستفيدة من الرياح النشطة في ذلك اليوم، لتنتج كهرباء كافية لتشغيل 10 ملايين منزل.

واعتبر المتحدث باسم منظمة “ويند يوروب” الدولية المعنية بطاقة الرياح، أوليفير جوي، الدنمارك أحدث مثال على محاولات أوروبية حثيثة للاعتماد على الطاقة النظيفة، خاصة تلك المتولدة من الرياح.

وبحسب جوي، استطاعت بريطانيا في عام 2016، توليد كهرباء لمدة 12 ساعة تقريبا بدون الاعتماد على الفحم، بينما فعلت ذلك ألمانيا لبضعة أيام، وتمكنت البرتغال من الاعتماد على الطاقة المتجددة لأربعة أيام متواصلة.

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