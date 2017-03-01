 هدف واحد يفصل رونالدو عن رقم قياسي “مجهول” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 4 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 مارس 2017 ميلاديا

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هدف واحد يفصل رونالدو عن رقم قياسي “مجهول”

هدف واحد يفصل رونالدو عن رقم قياسي “مجهول”
المناطق - الرياض

يستعد نجم ريال مدريد الإسباني الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، لتحقيق رقم قياسي جديد يضاف لسجله في عالم الساحرة المستديرة.

ويتطلع أفضل لاعب في العالم 4 مرات ليصبح الهداف التاريخي للدوريات الأوروبية الكبرى.

ويمتلك كريستيانو رونالدو حتى الآن 365 هدفا سجلها في 476 مباراة مع ثلاثة أندية، وبالتالي أصبح كريستيانو على بعد هدف واحد فقط من معادلة الرقم التاريخي، الذي صمد 46 عاما، المسجل باسم نجم الكرة الإنجليزية جيمي غريفز، الذي يمتلك 366 هدفا.

واستطاع رونالدو إحراز 365 هدفا خلال مسيرته الاحترافية مع الأندية التي لعب لها، بواقع 3 أهداف بقميص سبورتينغ لشبونة البرتغالي، و 84 هدفا بقميص مانشستر يونايتد الإنجليزي، و278 هدفا بقميص ريال مدريد.

من جانبه، قال غريفز الذي لعب لأندية تشلسي وتوتنهام ووستهام في إنجلترا، وميلان في إيطاليا: “الأرقام وجدت لتتحطم, إذا أصبح كريستيانو أكثر من سجل الأهداف هذا الأسبوع سأقوم بتهنئته وأتمنى له التوفيق”.

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