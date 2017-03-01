“الإسكان”: تسجيل 2.3 مليون م2 من الأراضي البيضاء بمكة المكرمة خلال شهر

أوضح المشرف العام على نظام رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد المديهيم، أن مساحة الأراضي البيضاء الخاضعة للرسوم بمدينة مكة المكرمة والتي سجلت في النظام خلال شهر بلغت 2.3 مليون متر مربع.

وأضاف المديهيم، وفقاً لـ”الاقتصادية”، أن التسجيل في مرحلته الأولى يشمل الأراضي التي تزيد مساحتها عن 10 آلاف متر، ورغم أنه لم يمض وقت طويل على بدء المرحلة الأولى من تسجيل الأراضي البيضاء إلا أن هناك تجاوباً من أصحاب الأراضي البيضاء، مشيراً إلى أن التسجيل في مرحلته الأولى ينتهي في مطلع ذي القعدة المقبل.

يذكر أن وزارة الإسكان ستشرع قريباً في إصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء وتحصيلها، وستبلغ أصحاب الأراضي بفواتير الرسوم المطلوب سدادها على أراضيهم، إما عن طريق رسالة نصية، أو عن طريق أبشر، أو عبر البريد الإلكتروني، أو بإشعاره عبر حسابه في النظام.