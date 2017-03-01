 واشنطن تايمز: قاسم سليماني “الإرهابي الأكبر في العالم” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 4 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 مارس 2017 ميلاديا

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واشنطن تايمز: قاسم سليماني “الإرهابي الأكبر في العالم”

واشنطن تايمز: قاسم سليماني “الإرهابي الأكبر في العالم”
المناطق - الرياض

وصف تقرير لصحيفة واشنطن تايمز الجنرال في الحرس الثوري الإيراني وقائد فيلق القدس، قاسم سليماني، بصاحب نفوذ ضخم جداً وراعٍ للإرهاب.

وطالب كاتب التقرير، كينيث تيمرمان، إدارة دونالد ترامب باتخاذ خطوات ضد سليماني نفسه، كحجب أمواله ومعاقبة الشركات التي تتعامل معه أو مع الفيلق الذي يقوده، والسعي لفرض حظر سفر دولي عليه، وذلك إضافة إلى مطالبة ترمب بإدراج فيلق القدس والحرس الثوري على قوائم الإرهاب الدولية.

ويعود السبب إلى أن سليماني يدعي بحربه في بلدان عربية عدة أنه يقود حرباً ضد الإرهابيين، إلا أنه هو مسؤول عن منظمات إرهابية عدة في العراق و سوريا و اليمن.

في سياق آخر، نشر معهد واشنطن تحليلاً آخر تحدث فيه عن خطورة سليماني وكيف يقوم بفرض نفوذه على ميليشيا حزب الله.

كما أشار التقرير إلى أن سليماني قد قطع رواتب الميليشيا بعد توقفها عن إرسال مقاتليه إلى حلب، واستمر في ذلك لمدة شهور حتى أجبر الميليشيا على الرضوخ لنفوذه.

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