 للمتزوجين.. عليكم بتناول الجوز أو عين الجمل يوميا .. هذا ما تفعله بالجسم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 4 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 مارس 2017 ميلاديا

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للمتزوجين.. عليكم بتناول الجوز أو عين الجمل يوميا .. هذا ما تفعله بالجسم

للمتزوجين.. عليكم بتناول الجوز أو عين الجمل يوميا .. هذا ما تفعله بالجسم
المناطق - وكالات

كشفت دراسة علمية حديثة أن الرجال يمكن أن يعززون خصوبتهم عن طريق تناول المكسرات وخاصة عين الجمل.

وقال العلماء، وفقاً لموقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن اتباع نظام غذائي غنى بالمكسرات قد يحسن نوعية الحيوانات المنوية، عن طريق خفض “دهون البيروكسيد”، وهي عملية يمكنها أن تضر خلايا الحيوانات المنوية.

وأوضح العلماء أن هذا النوع من تلف الخلايا يضر أغشية الحيوانات المنوية، والتي تتكون أساساً من الأحماض الدهنية غير المشبعة.

وأشار العلماء الأمريكيون من جامعة ولاية ديلاوير، إلى أن الجوز أو عين الجمل هي الشجرة الوحيدة التي تتألف في الغالب من هذه الأحماض الدهنية وهذا يعني أنها قوية بشكل فريد لتجديد خلايا الحيوانات المنوية.

ويحتوى 31 جراما فقط من الجوز على 13 جراماً من الأحماض غير المشبعة الدهنية (أوميجا)، من أصل 18 جراما من الدهون الكلية.

ووجد الباحثون، خلال الدراسة التى أجريت على ذكور الفئران، تحسينات كبيرة في الحيوانات المنوية من حيث الحركة والتشكل في الفئران التي كانت تتناول 20% من السعرات الحرارية اليومية من الجوز.

وأضاف الباحثون، أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم العناصر المغذية المحددة في الجوز التى تساهم في هذا التحسن، لكن النتائج تشير إلى أن الجوز قد يكون مفيداً لصحة الحيوانات المنوية.

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