وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن فرص إعادة وابتعاث (للرجال والنساء) الراغبين في العمل كأعضاء هيئة تدريس بكلياتها.

وسوف تمكن الجامعة شاغلي هذه الوظائف من إكمال دراستهم العليا خارج المملكة في تخصصات صحية وتخصصات أكاديمية مساندة أخرى، كما يتأهل الملتحقون بالوظائف المعلن عنها للعمل بكليات الجامعة في (الرياض وجدة والأحساء) والعمل في المستشفيات التابعة للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.

وأفادت بأن التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط ويستمر حتى الجمعة 1438/7/3هـ (الموافق 13 مارس 2017م) وسيتم إبلاغ المتقدمين والمتقدمات بمواعيد مقابلاتهم الشخصية عبر البريد الإلكتروني وذلك حسب توفر التخصص المطلوب.

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