القروض الشخصية تواصل ارتفاعاتها.. وتسجل أعلى مستوياتها

سجلت القروض الاستهلاكية “الشخصية” في السعودية بنهاية العام الماضي 2016 أعلى مستوياتها على الإطلاق، لتبلغ 352.8 مليار ريال، مقارنة بـ 337.3 مليار ريال نهاية عام 2015، بزيادة قيمتها 15.5 مليار ريال، ونسبة ارتفاع 5 في المائة.

ويأتي ارتفاع القروض الاستهلاكية خلال 2016، على الرغم من تراجعها خلال الربع الرابع من عام 2016 لأول مرة خلال سبع سنوات “منذ الربع الرابع عام 2009 عندما تراجعت إلى 178.5 مليار ريال مقارنة بـ 179.8 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من نفس العام”.

وبحسب التحليل، تراجعت القروض الاستهلاكية بنهاية الربع الرابع 2016، بنسبة 0.7 في المائة، بقيمة انخفاض 2.5 مليار ريال، لتبلغ 352.8 مليار ريال، مقارنة بـ 355.3 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من نفس العام، وفقاً لـ”الاقتصادية”

وأظهر التحليل تضاعف القروض الاستهلاكية سبع مرات خلال 19 عاما، حيث كانت قيمتها 47.1 مليار ريال نهاية عام 1998.

وخلال فترة الـ 19 عاما، لم تسجل القروض الاستهلاكية إلا تراجعا سنويا وحيدا، في عام 2008 بالتزامن مع الأزمة المالية العالمية، عندما تراجعت إلى 173.5 مليار ريال، فيما كانت 177.7 مليار ريال بنهاية عام 2007.