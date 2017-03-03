 مجلس شباب منطقة عسير يقدم دورة فن التطوع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 4 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 مارس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

100 ملياردير على مقاعد البرلمان الصيني “الفيصل” يعتمد عقوبات مالية ضد 4 محدثين تعدوا على أراض حكومية أزمة رائدية اتفاقية منتظرة والسنيدي يرفض التعليق خادم الحرمين: المملكة تبنت مفهوم الحوار ومن المهم محاربة التطرف في كافة الأديان الصفقة الأعلى في التاريخ .. كم بلغت قيمة طباعة كتاب “أوباما” الجديد؟ الوفد الإعلامي المرافق لخادم الحرمين الشريفين يزور المعهد الإندونيسي للبحوث والدراسات ياهو تؤكد اختراق 32 مليون حساب وماير تتخلى عن مكافآتها السنوية مدير تعليم الشرقية يشدد على أهمية المنافسة الشريفة والمشاركة في جوائز التميز محافظ أحد المسارحة يبحث أسباب تعثر المشاريع مع البلدية والمجلس المحلي مجلس شباب منطقة عسير يقدم دورة فن التطوع شاهد.. ماذا قال باحث في التاريخ عن “أنصار المدينة المنورة”.. وأراد أن يثبته بحديث شريف ؟! شاهد.. حيلة فتاتين لسرقة نظارتين من محل بـ 4 آلاف .. وموقف غير متوقع من المالك

مجلس شباب منطقة عسير يقدم دورة فن التطوع

مجلس شباب منطقة عسير يقدم دورة فن التطوع
المناطق - عسير

أقام مجلس شباب منطقة عسير بالتعاون مع أكاديمية دله للعمل التطوعي دورة فن التطوع للمدرب ياسر بن محفوظ وذلك بحضور تجاوز أكثر من 70 شاب وفتاة , تعرف من خلالها المتدربون على تاريخ العمل التطوعي وأهدافه وفوائده وصفات المتطوع وبعض القواعد العامة في السلوكيات والتواصل في العمل التطوعي .

كما تناولت الدورة اهمية إدارة الوقت والعوائق وأنواعها وكيف نتعامل معها وحقوق وواجبات المتطوع , وتأتي هذه الدورة إنطلاقاً من حرص المجلس على تنمية المجموعات التطوعية في المنطقة والنهوض بالعمل التطوعي .

من جهة اخرى ذكر أمين مجلس شباب مجلس منطقة عسير عادل ال عمر أن المجلس استطاع احتواء 19 فريق تطوعي من شباب وفتيات لهم خبرة في العمل التطوعي من خلال المبادرات التطوعية ويعمل على تهيئتهم وتمكينهم وتوفير البيئة المناسبة لأعمالهم التطوعية بالاضافة الى توفير احتياجاتهم.

كما ان سمو امير منطقة عسير ورئيس المجلس سبق وأن دشن نادي العمل التطوعي التابع للمجلس منذ انطلاقته الأولى بهدف تنمية العمل التطوعي في المنطقة .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>