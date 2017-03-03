مجلس شباب منطقة عسير يقدم دورة فن التطوع

أقام مجلس شباب منطقة عسير بالتعاون مع أكاديمية دله للعمل التطوعي دورة فن التطوع للمدرب ياسر بن محفوظ وذلك بحضور تجاوز أكثر من 70 شاب وفتاة , تعرف من خلالها المتدربون على تاريخ العمل التطوعي وأهدافه وفوائده وصفات المتطوع وبعض القواعد العامة في السلوكيات والتواصل في العمل التطوعي .

كما تناولت الدورة اهمية إدارة الوقت والعوائق وأنواعها وكيف نتعامل معها وحقوق وواجبات المتطوع , وتأتي هذه الدورة إنطلاقاً من حرص المجلس على تنمية المجموعات التطوعية في المنطقة والنهوض بالعمل التطوعي .

من جهة اخرى ذكر أمين مجلس شباب مجلس منطقة عسير عادل ال عمر أن المجلس استطاع احتواء 19 فريق تطوعي من شباب وفتيات لهم خبرة في العمل التطوعي من خلال المبادرات التطوعية ويعمل على تهيئتهم وتمكينهم وتوفير البيئة المناسبة لأعمالهم التطوعية بالاضافة الى توفير احتياجاتهم.

كما ان سمو امير منطقة عسير ورئيس المجلس سبق وأن دشن نادي العمل التطوعي التابع للمجلس منذ انطلاقته الأولى بهدف تنمية العمل التطوعي في المنطقة .