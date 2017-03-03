محافظ أحد المسارحة يبحث أسباب تعثر المشاريع مع البلدية والمجلس المحلي

رأس محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي امس اجتماعا ضم المجلس المحلي، ورئيس بلدية المحافظة، المهندس سلمان الفيفي وعدد من المشايخ والأهالي والإعلاميين في المحافظة لمناقشة تعثر المشاريع واسبابها ورفع اداء تنفيذ الخدمات ، فيما اعتذر المجلس البلدي بالمسارحة عن حضور الاجتماع.

وفي بداية الاجتماع رحب الريثي بالحضور، وناقش معهم أسباب تعثر وتأخر تنفيذ المشاريع وترسيتها ودراسة الآليات والحلول لإنجاز وسرعة تنفيذها خلال الفترة المقبلة ورفع اداء العمل بكافة المشاريع .

وعبر محافظ احد المسارحة عن أسفه لعدم حضور ومشاركة المجلس البلدي للاجتماع مشيرا الى أهمية تواجدهم لإيضاح أسباب وجوانب القصور والسعي لوضع الخطط لإنهاء تنفيذ المشروعات الهامة للمحافظة وقراها.

وأشار المحافظ الريثي الى ضرورة تكاتف الجميع لما فيه مصلحة المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها وتحقيق أهداف وخطط المشاريع وفق توجيهات ولاة الامر ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز امير منطقة جازان للنهوض بالمحافظات والمنطقة تنمويا.

مؤكدا دور المشايخ والمواطنين في المشاركة في التنموية وتلبية كافة متطلباتهم والسعي لترجمة الخطط في سبيل تقديم خدمات ذات مستوى وجودة أفضل

من جهته عبر المجلس البلدي عن إحاطة محافظ احد المسارحة بالاعتذار بناء على انظمة ولوائح المجالس البلدية وذلك بالرجوع للامانة العامة للشؤون المجالس البلدية وان ما يتم مناقشة يكون في جلسات سرية وضرورة المحافظة على سرية المعلومات لاسيما وهو صوت المواطن ومن يمثلونه.