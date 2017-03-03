مدير تعليم الشرقية يشدد على أهمية المنافسة الشريفة والمشاركة في جوائز التميز

أشاد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس بجائزة الشاب عبدالله بن بدر السويدان رحمه الله للتميز ودورها التكاملي مع تعليم الشرقية ، والتي أتت لتواكب تطلعات القيادة الرشيدة للبحث عن الممارسات وانجازات التميز ، حيث تحظى بدعم إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية والاحساء وحفر الباطن باعتبار رحلتنا إلى التميز مستمرة ، وهذا حقيقه ما نسعى لتحقيقه باعتبارها تختص في مجالات عدة في القرآن والسنة واللغة العربية والادب وهذا في الحقيقة تحقيق لمنهج رباني ومنهج اسلامي ، مشيداً كذلك بالتطور الملحوظ في العدد الكمي والنوعي للجائزة ، مما يؤكد إخلاص القائمين عليها من فريق العمل المتميز الذين ضحوا بالمال والوقت والجهد لجعل هذه الجائزة تبدأ لتستمر وتبقى بعمل مؤسساتي يحقق بحول الله نتائج نوعية، كان لها الأثر الواضح في المنطقة الشرقية.

وقال الدكتور المديرس اثناء زيارته لمقر الجائزة بجامع الشاب عبدالله بدر السويدان رحمه الله أمس الأول للاطلاع على أعمال لجان التحكيم بمشاركة ما يقارب ١٥٠٠ مشارك ومشاركة بأن ما وجده و ما لمسه من تميز وعمل متقن يجعل كل واحد منا يفخر بهذه الجائزة ، ما حققته خلال الدورات الماضية من جهود وانتظام عدد كبيره من الإدارات التعليمية فيها بعد أن بدأت بالمنطقة الشرقية ثم الاحساء ومحافظة حفر الباطن ، مضيفاً بأن النتائج والانجازات التي تحققت بفعل الجائزة على المستوى المحلي و الاقليمي و العالمي يدل دلالة قويه جداً على مأسسة العمل لهذه الجائزة وقوة المنافسة الشريفة بين الأبناء والبنات في سعيهم نحو التميز والإبداع ، لاسيما وأننا نحن الآن نسعى لتحقيق رؤية المملكة2030 .

وأبدى الدكتور المديرس سعادته وهو يرى طلاب وطالبات الشرقية يتنافسون للحصول على جوائز التميز ، حاثاً أولياء الأمور على توجيه ابنائهم للانخراط في هذه الجائزة وغيرها من الجوائز، مقدماً شكره للشيخ بدر السويدان شخصياً على جهوده المتميزة وتبنيه لهذه الجائزة المباركة والشكر لمن رعى هذه الجائزة وهو صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وأصحاب الفضيلة العلماء وكل من دعم وساند هذه الجائزة ، وكذلك الشكر لمنسوبي ومنسوبات تعليم الشرقية وفريق العمل وأمانة الجائزة على جهودهم الرائعة الملموسة سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يكلل مساعيهم بالنجاح ، وهي رسالة حقيقية من ادارة التعليم ومني شخصياً لجميع اولياء امور الطلاب والطالبات على ان يجعلون جوائز التميز هو عنوان لأبنائهم لان جوائز التميز هي جوائز خاصة بتعديل وتحسين السلوك والارتقاء العلمي.