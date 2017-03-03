 الوفد الإعلامي المرافق لخادم الحرمين الشريفين يزور المعهد الإندونيسي للبحوث والدراسات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 4 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 مارس 2017 ميلاديا

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الوفد الإعلامي المرافق لخادم الحرمين الشريفين يزور المعهد الإندونيسي للبحوث والدراسات

الوفد الإعلامي المرافق لخادم الحرمين الشريفين يزور المعهد الإندونيسي للبحوث والدراسات
المناطق _واس

زار الوفد الإعلامي المرافق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في زيارته الرسمية لجمهورية إندونيسيا، اليوم، المعهد الإندونيسي للبحوث والدراسات، وذلك في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
وكان في استقبال الوفد مدير المعهد اسكندر ذو القرنين، الذي رحب بالوفد، متمنيا أن تنعكس الزيارة على التعاون بين البلدين الشقيقين وخصوصاً في مجال البحوث والدراسات والتكنولوجيا.
ثم عرف مدير المعهد بالدور الذي يضطلع به المعهد في مجال الدراسات والبحوث في إندونيسيا، حيث تأسس في عام 1967 م ويعمل فيه 1500 باحث في مختلف أوجه العلوم.
وبين أن أبحاث المعهد تشمل العديد من التخصصات من أبرزها العلوم والزراعة والتكنولوجيا وعلوم البحار والعلوم الإنسانية.
كما استعرض إنجازات المعهد وشراكات التعاون مع عدد من مراكز الأبحاث العالمية.
وقد عبر الوفد الإعلامي عن سعادته بهذه الزيارة، التي تأتي على هامش الزيارة التاريخية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – لجمهورية إندونيسيا، مبدين إعجابهم بمعهد الدراسات والبحوث الإندونيسي وما يقدمه من خدمات جليلة.
وفي نهاية الزيارة، تبودلت الهدايا التذكارية، والتقطت الصور الجماعية

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