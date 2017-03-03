 الصفقة الأعلى في التاريخ .. كم بلغت قيمة طباعة كتاب “أوباما” الجديد؟ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 4 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 3 مارس 2017 ميلاديا

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الصفقة الأعلى في التاريخ .. كم بلغت قيمة طباعة كتاب “أوباما” الجديد؟

الصفقة الأعلى في التاريخ .. كم بلغت قيمة طباعة كتاب “أوباما” الجديد؟
المناطق _واشنطن

تبلغ قيمة صفقة طباعة كتاب جديد للرئيس الأمريكي السابق “أوباما”، نحو 60 مليون دولار، وتُعتبر هذه الصفقة هيّ الأعلى في تاريخ النشر في العالم، وتخطت سلسلة كتب شهيرة لمؤلفين أجانب.

ووفقًا لصحيفة ” Financial Times”، فإن الصفقة رست في النهاية على دار نشر Penguin Random House، وكان هناك تنافس كبير بين الشركات على طباعة مذكرات “أوباما” وزوجته وميشيل، حيثُ بلغت قيمة تلك الصفقة 60 مليون دولار، وهيّ تعادل تقريبًا راتب رئيس أميركا لمدة 150 عامًا.

وهناك رؤساء سابقين ومسؤولين بدول أجنبية طبعوا ونشروا كتب عديدة، إلا أنه لا يوجد أحد منهم وصل سعر كتابه مثل ما وصل له “أوباما”.

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