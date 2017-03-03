خادم الحرمين: المملكة تبنت مفهوم الحوار ومن المهم محاربة التطرف في كافة الأديان

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مقر إقامته بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم الجمعة، رئيس اندونيسيا جوكو ويدودو.

عقب ذلك التقى خادم الحرمين والرئيس الاندونيسي، بأبرز الشخصيات الإسلامية والأديان الأخرى في اندونيسيا.

وفي بداية اللقاء صافح أصحاب السمو الملكي الأمراء، والمعالي الوزراء كما صافح خادم الحرمين الشخصيات الإسلامية والأديان الأخرى الإندونيسيين.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن سعادته بهذا اللقاء، مشيراً إلى أن إندونيسيا تتمتع باستقرار سياسي ونهضة اقتصادية تسعد كل إنسان محب، وذلك نتيجة روح التسامح والتعايش بين أبناء الشعب الإندونيسي بجميع فئاته.

وأكد الملك سلمان أهمية العمل على التواصل والحوار بين أتباع الأديان والثقافات لتعزيز مبادئ التسامح، لافتاً النظر إلى أن الأديان تسعى لحماية حقوق الإنسان وسعادته، ومن المهم محاربة الغلو والتطرف في جميع الأديان والثقافات.

وتطرق خادم الحرمين الشريفين إلى أن المملكة تبنت مفهوم الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وساهمت في إنشاء مركز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا رغبة منها في تعزيز الحوار بين الجميع.

بعد ذلك تحدث الرئيس الإندونيسي، عن أهمية روح التسامح والاعتدال بين مختلف أتباع الأديان.

وأكد اعتزازه وجميع أصحاب الأديان المختلفة في إندونيسيا بزيارة خادم الحرمين الشريفين لبلادهم، التي ستسهم في تعزيز التعاون لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين.

عقب ذلك تحدث عدد من الشخصيات من مختلف الأديان الإندونيسيين الذين أبدوا سعادتهم بالزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين لإندونيسيا، وشكرهم له على إتاحة الفرصة للالتقاء به.

وعدوا مثل هذه اللقاءات المهمة دافعاً كبيراً لنشر ثقافة الاعتدال والتسامح ومكافحة الإرهاب والتطرف بين مختلف أتباع الأديان والثقافات وتحقيق السلام والأمن الدولي.

وفي ختام اللقاء التقطت الصور التذكارية لخادم الحرمين الشريفين والرئيس الإندونيسي وأبرز الشخصيات الإسلامية والأديان الأخرى في إندونيسيا.

حضر اللقاء، صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد ، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فهد والأمير طلال بن سعود والأمير خالد بن بندر مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سطام بن سعود والأمير فيصل بن خالد بن سلطان المستشار في الديوان الملكي، والأمير منصور بن مقرن مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن عبدالرحمن المستشار في الديوان الملكي، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان والأمير عبدالله بن بندر والأمير سعود بن سلمان والأمير راكان بن سلمان والوزراء المرافقين وكبار المسؤولين في الحكومة الإندونيسية.